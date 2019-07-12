2019-07-12T16:03:49+03:00
Общество

Тюменские инвалиды попросили оснастить автобусы подъемниками

Прокурор взял на контроль этот вопрос
Вадим Бегун
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Тюменским инвалидам трудно пользоваться общественным транспортом.Тюменским инвалидам трудно пользоваться общественным транспортом.Фото: Ольга Крыльцова
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Тюменские инвалиды попросили оснастить автобусы подъемниками. Без них им трудно пользоваться общественным транспортом.

Прокурор Упоровского района Василий Гуммер провели личный прием граждан. На прием по разным вопросам обратились 11 жителей района.

– Жительница села Пятково, являющаяся матерью шестерых детей, попросила оказать содействие в проведении водопровода в дом. Другая многодетная заявительница просила оказать помощь в газификации жилого дома. Им предложено подать соответствующее заявление в администрацию на выделение материальной помощи. Инвалид из села Упорово попросил обеспечить общественные автобусы приспособлением, чтобы инвалиды- колясочники могли беспрепятственно заезжать в автобус, – рассказали об итогах приема в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что на встречу пришли еще 8 лиц с ограниченными возможностями, которых интересовало обеспечение ортопедической обувью и протезами, колясками, а также санаторно-курортным лечением. Все указанные обращения поставлены прокурором на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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