2019-07-12T15:40:52+03:00
Общество

Второго пострадавшего в аварии у Шорохово везут в Тюмень

Мужчина получил травму средней степени тяжести
Вадим Бегун
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Второго пострадавшего в аварии на тюменской трассе доставляют в областной центр. Фото - Владимир Назаречко.Второго пострадавшего в аварии на тюменской трассе доставляют в областной центр. Фото - Владимир Назаречко.
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Мужчина, который пострадал в утренней аварии у Шорохово, отправлен в Тюмень. У него травма живота.

– Участника аварии прооперировали, теперь по экстренным показаниям в связи с травмой живота его везут в Тюменский центр медицины катастроф для диагностики и специализированной помощи. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Она также рассказала о состоянии 13-летней девочки, которую до этого также отправили в ЦМК Тюмени. Сейчас ребенок находится в реанимации и получает необходимую интенсивную терапию.

Состояние еще двоих оценивается как средней степени тяжести. Они лечатся в условиях хирургического отделения ОБ№13 села Исетское. У женщины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, у мужчины множественные ссадины и ушибы, перелом костей носа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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