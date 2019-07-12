Второго пострадавшего в аварии у Шорохово везут в Тюмень
Мужчина, который пострадал в утренней аварии у Шорохово, отправлен в Тюмень. У него травма живота.
– Участника аварии прооперировали, теперь по экстренным показаниям в связи с травмой живота его везут в Тюменский центр медицины катастроф для диагностики и специализированной помощи. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.
Она также рассказала о состоянии 13-летней девочки, которую до этого также отправили в ЦМК Тюмени. Сейчас ребенок находится в реанимации и получает необходимую интенсивную терапию.
Состояние еще двоих оценивается как средней степени тяжести. Они лечатся в условиях хирургического отделения ОБ№13 села Исетское. У женщины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, у мужчины множественные ссадины и ушибы, перелом костей носа.
ИСТОЧНИК KP.RU