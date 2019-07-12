Казахстанцы пытались незаконно провезти в Тюменскую область почти 4 тонны продукции

СЕГОДНЯ 15:16 2019-07-12T15:16:34+03:00

Казахстанцы пытали провезти 4 тонны продукции, но их задержали. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы по ветеринарному надзору по Тюменской области.

Изменить размер текста: A A

Из Республики Казахстан в Тюменский регион за полтора месяца пытались незаконно провезти 3411 килограммов продукции. Вся она растительного происхождения.

– За июнь-июль на автодороге Ишим-Петропавловск пресечены попытки ввоза в Тюменскую область из Республики Казахстан почти двух тонн фруктов, 670 килограммов риса, 642 – овощей, и 150 – приправы. У перевозчиков не было на руках фитосанитарных сертификатов. Вся подконтрольная продукция возвращена на сопредельную территорию, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному надзору по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в Тюменский регион незаконно пытались провезти полтонны мороженого.

ИСТОЧНИК KP.RU