Казахстанцы пытались незаконно провезти в Тюменскую область почти 4 тонны продукции
Из Республики Казахстан в Тюменский регион за полтора месяца пытались незаконно провезти 3411 килограммов продукции. Вся она растительного происхождения.
– За июнь-июль на автодороге Ишим-Петропавловск пресечены попытки ввоза в Тюменскую область из Республики Казахстан почти двух тонн фруктов, 670 килограммов риса, 642 – овощей, и 150 – приправы. У перевозчиков не было на руках фитосанитарных сертификатов. Вся подконтрольная продукция возвращена на сопредельную территорию, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному надзору по Тюменской области.
В ведомстве добавили, что в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.
Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в Тюменский регион незаконно пытались провезти полтонны мороженого.
ИСТОЧНИК KP.RU