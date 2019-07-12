Наркодилершу, объявленную в федеральный розыск, задержали в Тобольске

СЕГОДНЯ 14:02 2019-07-12T14:02:44+03:00

Наркодилерша представилась чужим именем, но это не помогло уйти от ответственности. Фото: Ольга Крыльцова

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Жительница Алтайского края, закупив со своим приятелем наркотики, решила продать их на территории Тюмени. Ее арестовали, но на судебные заседания та не являлась. Тогда женщину объявили в федеральный розыск.

Сотрудникам тобольской полиции поступила информация о том, что городе находится гражданка, объявленная в федеральный розыск за незаконный оборот наркотиков. Так, автоинспекторы на центральной улице остановили машину, в салоне которой находилась подозреваемая. Женищна представилась чужим именем и отказалась предоставить документы. Позже полицейские установили ее личность и подтвердили, что она находится в федеральном розыске.

– 26-летняя уроженка Алтайского края с ноября 2016 года не являлась в Тюменский районный суд на судебные заседания. Судья постановил объявить злоумышленницу в розыск. Дело в том, что она со своим сожителем приобрела крупную партию синтетических наркотиков. Расфасовав покупку, пара намеревалась сбывать запрещенные вещества через тайники в Тюмени и Тюменском районе.

В отношении них были возбуждены два уголовных дела. Мужчина уже отбывает наказание. Его сожительницу поместили в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU