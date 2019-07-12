Тюменские транспортники за год перевезли почти 200 миллионов пассажиров

СЕГОДНЯ 13:41 2019-07-12T13:46:27+03:00

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В Тюменской области за 2018 год всеми видами транспорта перевезено 198 млн. пассажиров перевезено, из них 98% автомобильным. Таковы итоги программы «Развитие транспортной инфраструктуры», рассмотренной на заседании президиума правительства региона под председательством губернатора Александра Моора.

Так, по данным заместителя губернатора, начальника главного управления строительства Тюменской области Сергея Шустова, регулярными маршрутами связаны 1182 из 1236 населенных пункта области. В 19-ть труднодоступных сел Тобольского, Вагайского и Нижнетавдинского районов, где отсутствует альтернативное транспортное сообщение, можно добраться воздушным транспортом с мая по ноябрь.

На маршрутах регулярных перевозок эксплуатируется 474 автобуса с газомоторным оборудованием, в том числе 67 единиц, работающих на метане, в текущем году планируется приобрести еще 30 подобных автобусов.

Кроме того, 20 населенных пунктов охватывает маршрутная сеть водного транспорта. За навигационный период 2018 года выполнено 90 рейсов теплоходом класса «Заря».

ИСТОЧНИК KP.RU