Тобольские гаишники разогнали горожан с парковок для инвалидов

СЕГОДНЯ 13:00 2019-07-12T13:17:07+03:00

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Четырех тоболяков автоинспекторы привлекли к административной ответственности . Дело в том, что горожане заняли парковочные места для инвалидов.

Сотрудники тобольской Госавтоинспекции провели рейд, в рамках которого оштрафовали несколько человек, чьи авто заняли парковку для инвалидов.

– В результате профилактического рейда к административной ответственности привлечены четыре водителя. Нарушители заплатят штраф в размере 5000 рублей. Два автомобиля были эвакуированы, их поместили на спецстоянку. Также инспекторы провели с автовладельцами профилактические беседы по правилам парковки, – рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Там напомнили, что на местах, предназначенных для водителей с ограниченными возможностями, разрешено оставлять транспорт лишь инвалидам или лицам, осуществляющих их перевозку.

ИСТОЧНИК KP.RU