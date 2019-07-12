2019-07-12T13:17:07+03:00
Общество

Тобольские гаишники разогнали горожан с парковок для инвалидов

Нарушители оплатят 5 тысяч рублей штрафа
Вадим Бегун
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Тобольские гаишники борются с нарушителями. Фото - пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.Тобольские гаишники борются с нарушителями. Фото - пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.
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Четырех тоболяков автоинспекторы привлекли к административной ответственности . Дело в том, что горожане заняли парковочные места для инвалидов.

Сотрудники тобольской Госавтоинспекции провели рейд, в рамках которого оштрафовали несколько человек, чьи авто заняли парковку для инвалидов.

– В результате профилактического рейда к административной ответственности привлечены четыре водителя. Нарушители заплатят штраф в размере 5000 рублей. Два автомобиля были эвакуированы, их поместили на спецстоянку. Также инспекторы провели с автовладельцами профилактические беседы по правилам парковки, – рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Там напомнили, что на местах, предназначенных для водителей с ограниченными возможностями, разрешено оставлять транспорт лишь инвалидам или лицам, осуществляющих их перевозку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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