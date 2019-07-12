В Тюмени создали экскурсионный маршрут «Легенды и символы Тюменской резьбы»

СЕГОДНЯ 12:36 2019-07-12T12:36:27+03:00

Жители города сами могут прогуляться по отмеченным местам

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В Тюмени разработан экскурсионный маршрут «Легенды и символы Тюменской резьбы». Благодаря этому проекту жители и гости города смогут пройти по так называемой Золотой линии города и познакомиться с уникальной деревянной резьбой, украшающей старинные особняки.

– Любой человек с сотовым сможет совершить самостоятельную экскурсию по историческим объектам города. С вами будет аудиогид, который на русском и английском языках поведает об особенностях памятника деревянного зодчества, украшенного резьбой, а также объяснит, какой загадочный смысл сокрыт в элементах резьбы, – рассказали в департаменте культуры Тюменской области.

В настоящее время проводится тестирование экскурсии. Каждый желающий должен скачать мобильное приложение на сайте и выйти на начальную точку маршрута – ул. Семакова, 1. Свое движение можно отслеживать по карте в приложении.

Экскурсия в два километра продлится всего 40-50 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU