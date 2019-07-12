2019-07-12T12:36:27+03:00
Звезды

В Тюмени создали экскурсионный маршрут «Легенды и символы Тюменской резьбы»

Жители города сами могут прогуляться по отмеченным местам
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменецев приглашают прогуляться по Золотой линии города. Фото - "Вадим Шитов - хранитель деревянной Тюмени".Тюменецев приглашают прогуляться по Золотой линии города. Фото - "Вадим Шитов - хранитель деревянной Тюмени".
Изменить размер текста:

В Тюмени разработан экскурсионный маршрут «Легенды и символы Тюменской резьбы». Благодаря этому проекту жители и гости города смогут пройти по так называемой Золотой линии города и познакомиться с уникальной деревянной резьбой, украшающей старинные особняки.

– Любой человек с сотовым сможет совершить самостоятельную экскурсию по историческим объектам города. С вами будет аудиогид, который на русском и английском языках поведает об особенностях памятника деревянного зодчества, украшенного резьбой, а также объяснит, какой загадочный смысл сокрыт в элементах резьбы, – рассказали в департаменте культуры Тюменской области.

В настоящее время проводится тестирование экскурсии. Каждый желающий должен скачать мобильное приложение на сайте и выйти на начальную точку маршрута – ул. Семакова, 1. Свое движение можно отслеживать по карте в приложении.

Экскурсия в два километра продлится всего 40-50 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Наркодилершу, объявленную в федеральный розыск, задержали в Тобольске
Тюменские транспортники за год перевезли почти 200 миллионов пассажиров
Тобольские гаишники разогнали горожан с парковок для инвалидов
На тюменской парковке шинами выложили неприличную фигуру
В Тюмени полицейские нашли 30 наркопритонов
Стали известны подробности утреннего ДТП на тюменской трассе
ЧП на тюменском заводе: дозатор наехал на рабочего
В Тюмени приставы закрыли известный ресторан
Автоледи, из-за которой женщина переломала кости и ребра, пойдет под суд в Тюмени
Пьяный тюменец надругался над пенсионеркой
Ярко, незабываемо: фестиваль садов пройдет в Тюмени
Ребенок в реанимации: подробности утренней аварии на тюменской трассе
Тоболяки обсудят будущее Александровского сада онлайн
На Цветном бульваре в Тюмени заработала новая платежно-пропускная система