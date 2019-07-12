В Тюмени создали экскурсионный маршрут «Легенды и символы Тюменской резьбы»
В Тюмени разработан экскурсионный маршрут «Легенды и символы Тюменской резьбы». Благодаря этому проекту жители и гости города смогут пройти по так называемой Золотой линии города и познакомиться с уникальной деревянной резьбой, украшающей старинные особняки.
– Любой человек с сотовым сможет совершить самостоятельную экскурсию по историческим объектам города. С вами будет аудиогид, который на русском и английском языках поведает об особенностях памятника деревянного зодчества, украшенного резьбой, а также объяснит, какой загадочный смысл сокрыт в элементах резьбы, – рассказали в департаменте культуры Тюменской области.
В настоящее время проводится тестирование экскурсии. Каждый желающий должен скачать мобильное приложение на сайте и выйти на начальную точку маршрута – ул. Семакова, 1. Свое движение можно отслеживать по карте в приложении.
Экскурсия в два километра продлится всего 40-50 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU