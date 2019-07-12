На тюменской парковке шинами выложили неприличную фигуру

СЕГОДНЯ 12:17 2019-07-12T12:17:55+03:00

Изменить размер текста: A A

На парковке в третьем Тюменском микрорайоне неизвестные выложили из шин неприличную фигуру. Пока неизвестно, кто мог это сделать.

«Предприниматель решил организовать картинг под окнами жилых домов. Завез шины на пустующую автостоянку. Жители возмутились. Управляющая компания расторгла договор аренды с ним. А шины предприниматель не вывез. Сегодня из них кто-то сделал такую непотребную фигуру. Может, сам предприниматель таким образом отомстил жильцам близлежащих домов, чьи окна выходят на стоянку и кому, по его мнению, мог помешать картинг?», – пишет в социальных сетях Александр Лобов.

Свои слова мужчина подкрепил фотографией парковки. На ней виден один из домов третьего Тюменского микрорайона.

Ранее местные СМИ писали, что, действительно, один из предпринимателей города решил устроить картинг под окнами жилого дома. В итоге бизнесмену пришлось уйти ни с чем – шины он увозить не стал.

ИСТОЧНИК KP.RU