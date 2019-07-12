Стали известны подробности утреннего ДТП на тюменской трассе
Ребенок, пострадавший в утренней аварии у села Искеткое, находится в тяжелом состоянии. Его перевезут в Тюмень.
– Ребенок находится на искусственной вентиляции легких, состояние оценивается как тяжелое. Транспортом Центра медицины катастроф ОКБ№1 девочку доставят для оказания специализированной медицинской помощи в Областную клиническую больницу №2, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.
По ее словам, один пострадавший мужчина сейчас находится на операции по экстренным показаниям в связи с травмой живота. Состояние еще двоих оценивается как средней степени тяжести: они получают лечение в условиях хирургического отделения ОБ№13 села Исетское. Так, у женщины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, у мужчины множественные ссадины и ушибы, перелом костей носа.
Напомним, сегодня, 12 июля, на 142 километре автодороги Курган-Тюмень «Фольксваген Поло» врезался в три автомобиля. Они стояли перед светофором в месте проведения дорожных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU