2019-07-12T11:14:29+03:00
Происшествия

ЧП на тюменском заводе: дозатор наехал на рабочего

Мужчина получил серьезную травму
Вадим Бегун
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Несчастный случай произошел на тюменском заводе.Несчастный случай произошел на тюменском заводе.Фото: Ольга Крыльцова
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Несчастный случай произошел на тюменском заводе бетонных изделий «Прочность». Работник получил серьезную производственную травму.

– ЧП произошло в цехе, где производились работы по изготовлению железобетонных пустотных плит с использованием дозатора-накопителя. В ходе работ площадка дозатора наехала на работника, в результате чего он получил травму тяжелой степени, – рассказали в Государственной инспекции труда по Тюменской области.

Там добавили, что при расследовании выяснилось, что несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации производства работ. Так, на предприятии отмечается недостаточный контроль за выполнением работ со стороны руководства, не обеспечена безопасность работников при эксплуатации оборудования.

По результатам расследования комиссия квалифицировала данный несчастный случай как связанный с производством. За допущенные нарушения трудового законодательства руководство завода привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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