2019-07-12T10:03:44+03:00
Общество

Автоледи, из-за которой женщина переломала кости и ребра, пойдет под суд в Тюмени

Жительница областного центра не заметила знак «Уступи дорогу»
Вадим Бегун
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Ночью светофор работает в режиме желтого мигания, нужно руководствоваться знаками.Ночью светофор работает в режиме желтого мигания, нужно руководствоваться знаками.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени передано в суд дело в отношении 29-летней автоледи, которая не заметила знак «Уступи дорогу» и совершила ДТП. В результате аварии женщина, сидевшая за рулем другой машины, переломала себе кости и ребра.

– В апреле этого года около пяти часов утра обвиняемая на «Киа» по улице Хохрякова подъехала к перекрестку с улицей Орджоникидзе. Она не обратила внимания на установленный по ходу ее движения знак «Уступи дорогу» и въехала на перекресток, где столкнулась с «Митсубиси» под управлением другой женщины. Потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью виде переломов костей таза, ребер, ключицы, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что обвиняемая свою вину признала. Материалы дела направлены в суд. Тюменке грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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