Пьяный тюменец надругался над пенсионеркой
Житель Тюменской области изнасиловал 60-летнюю женщину. Его судят по двум уголовным статьям.
В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 42-летнего мужчины. Он обвиняется в изнасиловании и незаконном проникновении в жилище.
– Вечером 10 июля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взломав двери, проник в частный дом потерпевшей. Применив насилие, он надругался над 60-летней женщиной, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
В настоящее время мужчина задержан. В ближайшее время его заключат под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в областном центре поймали рецидивиста, надругавшегося над 20-летней девушкой. Он заставил ее зайти в лифт и заблокировал двери.
ИСТОЧНИК KP.RU