2019-07-12T09:41:50+03:00
Происшествия

Пьяный тюменец надругался над пенсионеркой

Преступник проник в дом пожилой женщины
Вадим Бегун
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Ранее судимый тюменец вновь пошел на преступление. Фото - пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области.Ранее судимый тюменец вновь пошел на преступление. Фото - пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области.
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Житель Тюменской области изнасиловал 60-летнюю женщину. Его судят по двум уголовным статьям.

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 42-летнего мужчины. Он обвиняется в изнасиловании и незаконном проникновении в жилище.

– Вечером 10 июля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взломав двери, проник в частный дом потерпевшей. Применив насилие, он надругался над 60-летней женщиной, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время мужчина задержан. В ближайшее время его заключат под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в областном центре поймали рецидивиста, надругавшегося над 20-летней девушкой. Он заставил ее зайти в лифт и заблокировал двери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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