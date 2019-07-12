Ребенок в реанимации: подробности утренней аварии на тюменской трассе

СЕГОДНЯ 08:57 2019-07-12T08:58:58+03:00

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Сегодня, 12 июля, на 142 километре автодороги Курган-Тюмень «Фольксваген Поло» врезался в три автомобиля. Они стояли перед светофором в месте проведения дорожных работ.

– Водитель немецкой иномарки врезался в «ЗАЗ Вида», «Хендай Санта Фе», и «Хонду». По предварительным данным, 22-летний водитель легковушки не выбрал безопасную скорость движения. Сейчас на трассе наблюдаются небольшие затруднения, но в скором времени они будут устранены. На месте работают наряды дорожно-патрульной службы: они убирают разбитые машины, чтобы транспорт мог беспрепятственно проехать, – рассказала пресс-секретарь Госавтоинспекции по Тюменской области Анжела Борисова.

По ее словам, обстоятельства происшествия устанавливаются. В результате аварии пострадали четыре человека из автомобиля ЗАЗ. Сотрудники МЧС вытащили их из салона раскуроченной машины.

В региональном департаменте здравоохранения подтвердили наличие в аварии пострадавших.

– В 8.55 в Областную больницу №13 села Исетское поступило четыре пострадавших, в том числе один ребенок. Он сейчас получает необходимую медицинскую помощь в реанимации по поводу переломов. Взрослые проходят необходимую диагностику на этапе приемного отделения, ими занимается мультидисциплинарная бригада, определяется степень тяжести состояния, – сообщила пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.

ИСТОЧНИК KP.RU