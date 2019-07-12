2019-07-12T09:18:12+03:00
Общество

Ярко, незабываемо: фестиваль садов пройдет в Тюмени

Горожан ждет обширная программа
Вадим Бегун
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Жителей областного центра ждет яркий праздник. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Жителей областного центра ждет яркий праздник. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В Тюмени во второй раз пройдет фестиваль садов ASTRA GARDEN. Ландшафтное сообщество города обещает подарить жителям областного центра яркий незабываемый праздник, на котором продемонстрирует современные методы и подходы в городском и частном озеленении

Тюменцев ждут 19 авторских садов, интерактивные фотозоны, садовая школа Ива-парка – они станут центром притяжения для всех, кто любит и ценит свой город и хочет сделать его зеленым и комфортным для жизни. В течение пяти дней организаторы будут делиться знанием и опытом, показывать на реализованных садах, как изменить облик города, – рассказали в пресс-службе администрации Тюмени.

Там сообщили, что церемония открытия фестиваля состоится 17 июля в 12 часов на территории Ива-парка в садовом центре «Астра» (второй километр автодороги «Подъезд к селу Луговое» в сторону аэропорта Рощино).

ИСТОЧНИК KP.RU

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