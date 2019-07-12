Тюменцы заработали на беговой дорожке более двадцати тысяч рублей

СЕГОДНЯ 05:40 2019-07-12T05:40:11+03:00

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Двадцать три человека приняли участие в благотворительной акции, которая прошла на Цветном бульваре. В течение трех часов все желающие проверяли свои силы на беговой дорожке. Каждому предлагалось преодолеть расстояние, которое потом пересчитывалось из расчета один метр – один рубль. В общей сложности тюменцы пробежали 21 километр. Тем самым они привнесли в копилку спортсменов-колясочников Федерации спортивных бальных танцев региона более 20 тысяч рублей.

– Среди участников акции были как профессиональные спортсмены, так и просто прохожие, мамы с детьми. Всех объединила общая идея – сделать доброе дело при помощи бега, – рассказала серебряный призер чемпионата мира по спортивным танцам Яна Добровольская.

Отметим, что именно Яна открыла акцию и пробежала первый километр. На июльском полумарафоне она планирует преодолеть пятикилометровую дистанцию, сообщает пресс-служба проекта «Стальной характер».

ИСТОЧНИК KP.RU