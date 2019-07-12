2019-07-12T07:48:53+03:00
Общество

На Цветном бульваре в Тюмени заработала новая платежно-пропускная система

Вводятся карты посетителя
Вадим Бегун
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Теперь вход на тюменские аттракционы будет иным.Теперь вход на тюменские аттракционы будет иным.Фото: Ольга Крыльцова
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В городском парке культуры и отдыха Тюмени ввели новую платежно-пропускную система. Чтобы посетить аттракцион, нужно купить специальную карту.

– Перед посещением аттракционов надо приобрести в кассе пополняемую магнитную карту посетителя, на которую при приобретении вносится залоговая стоимость в размере 50 рублей и любая денежную сумму. Карта просто прикладывается к считывающему устройству оператора. С нее списываются денежные средства в размере цены билетов. Карту на каждого человека приобретать не нужно, – рассказали в городском парке культуры и отдыха города Тюмени.

Там добавили, что карта многоразовая, ее следует пополнять. Пользоваться ее можно и через несколько лет. Кроме того, стало известно, что денежные средства не теряются и не сгорают. К тому же, на нее можно внести любую сумму и вручить ее в качестве подарка близкому человеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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