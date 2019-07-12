2019-07-12T05:00:40+03:00
Общество

Погода на 12 июля в Тюмени: облачно, но жарко

Осадки, к счастью, не ожидаются
Вадим Бегун
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В Тюмень приходит настоящая жара.В Тюмень приходит настоящая жара.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 12 июля, в Тюмени уже утром небо затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Осадков не будет.

Температура воздуха ночью составит +17, +18 градусов, днем потеплеет до 27 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +28. Вечером столбик термометра опустится до отметки +21 градусов.

12 июля отмечается день памяти славных и всехвальных первоверховных святых апостолов Петра и Павла. Этот день считается макушкой лета. Наши предки заметили, если ясно на Петров день – год будет хорошим, а если дожди – 40 дней еще будет ненастье. Чаще всего этот день сухой, жаркий, светлый. По этому поводу существовала поговорка: «Петр-Павел жару прибавил». Если кукушка кукует после Петрова дня, то значит, лето будет хорошее, долгое, и снег нескоро выпадет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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