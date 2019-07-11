2019-07-11T16:02:07+03:00
Общество

Тюменские власти закроют потребность в школьных автобусах

На приобретение транспорта выделят почти 100 миллионов рублей
Вадим Бегун
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В Тюменской области закупят более двадцати автобусов для школьников. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.В Тюменской области закупят более двадцати автобусов для школьников. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.
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22 автобуса марки ПАЗ, Луидор и КАВЗ закупят тюменские власти, тем самым полностью закрыв потребность в них учебных заведений. На их закупку из бюджета потратят более 95 миллионов рублей.

Кроме того, по сообщению пресс-службы губернатора Тюменской области, благодаря субсидии будет капитально отремонтирована кровля в тюменской школе №70, расположенной по ул. Гнаровской, 3.

– Финансирование направят и на закупку мебели, оборудования и инвентаря для оснащения кабинетов единого образовательного пространства «Точка роста», которое откроется в сентябре в 21 муниципальном образовании Тюменской области, – рассказали в пресс-службе, добавив, что средства будут выделены и на создание и обеспечение деятельности центра опережающей профессиональной подготовки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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