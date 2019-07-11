ТОДЭП выиграло еще один крупный контракт на уборку тюменских улиц и лесопарка
Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие выиграло контакт на сумму 464 миллиона рублей. Им предстоит содержать автодороги города и ухаживать за лесопарком «Затюменский».
Как следует из информации, размещенной на сайте госзакупок, по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка – от ТОДЭП.
Теперь предприятию в летний и зимний период этого и следующего годов предстоят работы по содержанию автомобильных дорог, лесопарка «Затюменский» и прилегающей к нему территории, а также ливневой системы водоотведения на территории Калининского административного округа города Тюмени. На эти цели организация получит в этом году 169 миллионов рублей, в следующем – 295 миллионов.
Работы будут вестись до 14 октября 2020 года.
Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что ТОДЭП почти год будет заниматься содержанием и обслуживанием 77 улиц и двух площадей в Тюмени. Ему выделят 998 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU