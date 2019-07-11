2019-07-11T15:15:10+03:00
Общество

ТОДЭП выиграло еще один крупный контракт на уборку тюменских улиц и лесопарка

Предприятие получит почти полмиллиарда рублей из бюджета городского округа
Вадим Бегун
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ТОДЭП вновь выиграло крупный контракт.ТОДЭП вновь выиграло крупный контракт.Фото: Ольга Крыльцова
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Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие выиграло контакт на сумму 464 миллиона рублей. Им предстоит содержать автодороги города и ухаживать за лесопарком «Затюменский».

Как следует из информации, размещенной на сайте госзакупок, по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка – от ТОДЭП.

Теперь предприятию в летний и зимний период этого и следующего годов предстоят работы по содержанию автомобильных дорог, лесопарка «Затюменский» и прилегающей к нему территории, а также ливневой системы водоотведения на территории Калининского административного округа города Тюмени. На эти цели организация получит в этом году 169 миллионов рублей, в следующем – 295 миллионов.

Работы будут вестись до 14 октября 2020 года.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что ТОДЭП почти год будет заниматься содержанием и обслуживанием 77 улиц и двух площадей в Тюмени. Ему выделят 998 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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