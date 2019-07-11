В Тюмени маленький ребенок заперся в автомобиле

СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-11T14:03:37+03:00

Маленький ребенок умудрился достать ключ из сумки и запереть себя в авто. Фото - "ЧС Тюмень".

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Маленький ребенок оказался запертым внутри машины на одной из автозаправочных станций Тюмени. Клиенты АЗС ничем не могли помочь.

«Девушка заправлялась на заправке «Газпромнефть». Заправившись, она обнаружила, что замок у дверей не открывается, а в машине в переноске годовалый ребенок. Операторы попросили клиентов помочь открыть дверь, но увы», – написала в социальной сети очевидица произошедшего.

Позже сама мама прокомментировала ситуацию, заявив, что ребенок как-то умудрился вытащить ключ из сумки.

– МЧС не приезжали, приехал мастер за 15 минут, открыл замок за 3500 рублей. Машина сама не блокируется, ребенок вытащил ключ из сумки и заблокировал изнутри, стечение обстоятельств. В машине работал кондиционер, поэтому окно не открыто, – рассказала женщина, добавив, что если бы жизнь ее ребенка была бы под угрозой, то окно в машине сразу же бы разбили.

ИСТОЧНИК KP.RU