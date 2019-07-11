Пенсионерка из Тюмени зарабатывала, передавая взятки

СЕГОДНЯ 13:36 2019-07-11T13:36:52+03:00

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61-летняя женщина передавала взятки от своей знакомой должностным лицам управления Федеральной службы государственной регистрации по Тюменской области. Тем самым она зарабатывала себе на жизнь.

– В период с сентября по ноябрь 2017 года тюменка по поручению своей знакомой 9 раз совершила посредничество во взяточничестве, передавая взятки до 200 тысяч рублей должностным лицам. Те в свою очередь ускоряли регистрацию прав по объектам недвижимости. Пенсионерка оставляла себе часть денежных средств, – рассказали в Калининском районном суде Тюмени.

Там добавили, что подозреваемая полностью признала свою вину и раскаялась. Кроме того, она загладила вред, перечислив в специализированный дом ребенка 30 тысяч рублей. На суде женщина прочила учесть, что нуждается в длительном сроке для уплаты штрафа в 240 тысяч рублей, который ей назначили.

Таким образом, тюменке нужно оплатить штраф не позднее 23 апреля следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU