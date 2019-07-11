Полтонны мороженого незаконно пытались провезти в Тюменский регион

СЕГОДНЯ 13:12 2019-07-11T13:12:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменскую область пытались незаконно провезти 500 килограммов мороженого. Холодный груз вернули обратно.

Специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области пресекли ввоз 500 килограммов эскимо производства ТОО «Азия-Холод», которая работает на территории Республики Казахстан. Машина была остановлена на автодороге Ишим-Петропавловск.

– Партия перевозилась без ветеринарных сопроводительных документов. Подконтрольная продукция в полном объеме возвращена на сопредельную территорию, – рассказали в пресс-службе управления.

Там добавили, что в отношении лица, осуществлявшего перевозку, возбуждено административное дело за нарушение ветеринарного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU