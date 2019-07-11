Задержан тюменец, объявленный в федеральный розыск за кражу инструментов на 15 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:47 2019-07-11T12:59:58+03:00

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Тюменец, похитивший инструменты на 15 тысяч рублей, был объявлен в федеральный розыск. После долгого отсутствия он вернулся в город, где его и задержали.

В полицию областной столицы поступило заявление от местной жительницы. Женщина пояснила, что у нее похитили строительные инструменты.

– Выяснилось, что потерпевшая проживает с сожителем. Пара совместно с сыном тюменца занимается строительством дома и бани. В день преступления молодой человек, воспользовавшись отсутствием старших, беспрепятственно похитил рабочие инструменты, погрузив их в свой автомобиль. Злоумышленник продал похищенное имущество, а денежные средства в размере 15 тысяч рублей оставил на предстоящую поездку, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск. Длительное время он скрывался в Абатском районе, затем вернулся в родной город, где и был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.

В настоящее время ранее судимый 24-летний житель областной столицы задержан. По этому факту возбуждено уголовное дело. Парню грозит тюремное заключение до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU