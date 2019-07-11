В Тюмени зарегистрировали трех кандидатов на довыборы в облдуму

СЕГОДНЯ 11:11 2019-07-11T11:11:18+03:00

На один мандат депутата теперь претендуют пять человек

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Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала трех кандидатов в депутаты. Выборы состоятся 8 сентября.

Так, в рамках заседания избиркома члены комиссии приняли решение о регистрации кандидатов Мурата Тулебаева, Максима Карпикова и Николая Руссу.

– Председатель Вадим Файзулин вручил кандидатам удостоверения о регистрации, пожелав успехов в избирательной кампании, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени, добавив, что по решению комиссии ранее такое же удостоверение получил и Анатолий Княжев.

Напомним, что дополнительные выборы депутатов Тюменской областной думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 состоятся 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU