2019-07-11T11:11:18+03:00
Политика

В Тюмени зарегистрировали трех кандидатов на довыборы в облдуму

На один мандат депутата теперь претендуют пять человек
Вадим Бегун
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Три кандидата зарегистрировал тюменский избирком. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Три кандидата зарегистрировал тюменский избирком. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала трех кандидатов в депутаты. Выборы состоятся 8 сентября.

Так, в рамках заседания избиркома члены комиссии приняли решение о регистрации кандидатов Мурата Тулебаева, Максима Карпикова и Николая Руссу.

– Председатель Вадим Файзулин вручил кандидатам удостоверения о регистрации, пожелав успехов в избирательной кампании, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени, добавив, что по решению комиссии ранее такое же удостоверение получил и Анатолий Княжев.

Напомним, что дополнительные выборы депутатов Тюменской областной думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 состоятся 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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