Пять тюменских выпускников набрали двести баллов на ЕГЭ

СЕГОДНЯ 10:24 2019-07-11T10:24:43+03:00

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Пять тюменских выпускников продемонстрировали наивысший результат сразу по двум предметам на Едином государственном экзамене. Всего ЕГЭ в этом году сдавали более 10 тысяч ребят.

Одиннадцатиклассники тюменских общеобразовательных учреждений №30 и 88, физико-математической и Нижнетавдинской школ отличились, набрав двести баллов на ЕГЭ. К тому же, 64 ученика сдали единый государственный экзамен на сто баллов – это на 23 больше, чем в 2018 году, сообщает пресс-служба Правительства Тюменской области.

По информации областного департамента образования, увеличилось число ребят, получивших сто баллов по физике, математике, географии и химии. Более 2600 учащихся набрали 81 и более баллов по различным дисциплинам. Средний балл в регионе составил по иностранному языку – 73%, русскому языку – 66,6%, географии – 61,6 %, информатике – 59,8%, литературе – 57,9%, химии – 56,8%, математике – 54,3%.

ЕГЭ в регионе прошел в штатном режиме, без организационных и технических сбоев.

ИСТОЧНИК KP.RU