В Тюменской области судят наркодельцов, у которых изъято килограмм наркотиков

СЕГОДНЯ 10:03 2019-07-11T10:03:04+03:00

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В суд направлено уголовное дело в отношении четырех жителей Тюменского региона, среди которых одна женщина. Они обвиняются в незаконном сбыте наркотических средств, пособничестве в сбыте, а также управлении автомобилем в состоянии опьянения.

– Двое жителей Ялуторовска решили заняться распространением наркотиков в своем городе и Заводоуковске. Впоследствии к ним присоединилась знакомая. Ей в свою очередь помогал сожитель, который возил ее на машине. 25 октября прошлого года в ходе спецмероприятий полицейские задержали преступников. Трое обвиняемых в настоящее время находятся под стражей, а сожитель женщины – под подпиской о невыезде, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, добавив, что из незаконного оборота у банды было изъято около килограмма различных наркотических средств.

Материалы уголовного дела направлены в Ялуторовский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU