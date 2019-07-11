Иностранные студенты из Тюмени прочли на десяти языках «Конька-Горбунка»

СЕГОДНЯ 09:39 2019-07-11T09:39:28+03:00

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Чтение произведения Петра Ершова «Конек-Горбунок» на десяти языках, включая русский, состоялось в Тюмени. Иностранные студенты до этого не слышали об этой сказке.

Аллотей Эун Палмер которые приехал на учебу в Тюмень из Ганы, довольно быстро выучил русский язык.

– Раньше я не знал такого писателя, как Петр Ершов. Теперь узнал, что сказка издавалась на английском языке, мне будет интересно ее прочитать, – сказал Палмер. Китаец Ша Цинсун уже знаком с русской литературой. Он был рад, когда узнал, что его любимый поэт Александр Пушкин высоко оценил «Конька-Горбунка». Студент сообщил, что ему понравилось, как звучит сказка.

Чтение произведения состоялось в рамках регионального проекта «Единой России» «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конек-Горбунок».

Ранее Комсомольская правда Тюмень" писала, что в областном центре представят книгу Ершова на хантыйском языке. Уникальное издание выпущено на Ямале.

ИСТОЧНИК KP.RU