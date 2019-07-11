2019-07-11T09:39:28+03:00
Звезды

Иностранные студенты из Тюмени прочли на десяти языках «Конька-Горбунка»

Зарубежные гости познакомились с творчеством сибирского сказочника
Вадим Бегун
Поделиться:
Иностранным студентам понравилась книга Ершова. Фото - пресс-служба Тюменского региональное отделение партии "Единая Россия".Иностранным студентам понравилась книга Ершова. Фото - пресс-служба Тюменского региональное отделение партии "Единая Россия".
Изменить размер текста:

Чтение произведения Петра Ершова «Конек-Горбунок» на десяти языках, включая русский, состоялось в Тюмени. Иностранные студенты до этого не слышали об этой сказке.

Аллотей Эун Палмер которые приехал на учебу в Тюмень из Ганы, довольно быстро выучил русский язык.

– Раньше я не знал такого писателя, как Петр Ершов. Теперь узнал, что сказка издавалась на английском языке, мне будет интересно ее прочитать, – сказал Палмер. Китаец Ша Цинсун уже знаком с русской литературой. Он был рад, когда узнал, что его любимый поэт Александр Пушкин высоко оценил «Конька-Горбунка». Студент сообщил, что ему понравилось, как звучит сказка.

Чтение произведения состоялось в рамках регионального проекта «Единой России» «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конек-Горбунок».

Ранее Комсомольская правда Тюмень" писала, что в областном центре представят книгу Ершова на хантыйском языке. Уникальное издание выпущено на Ямале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приставы оставили без элитной иномарки тюменца с многомиллионным долгом
Банк УРАЛСИБ предлагает новую дебетовую карту «Прибыль»
В Тюмени зарегистрировали трех кандидатов на довыборы в облдуму
Тюменцам предлагают выполнить нормативы ГТО прямо на пляже
Пять тюменских выпускников набрали двести баллов на ЕГЭ
В Тюменской области судят наркодельцов, у которых изъято килограмм наркотиков
На имущество тюменского банка-банкрота не нашлось покупателей
Тюменка после штрафа за фиктивную регистрацию 86 мигрантов прописала еще 15
В Тюмени прооперировали ребенка с двойным пищеводом
64 педагога Тюменской области получат поощрения от губернатора
Дело о многомиллионных хищениях экс-проректора ТИУ передано в суд
В Тюмени пассажир украл у проводницы аппарат для проверки билетов
Тюменские пенсионеры посоревнуются в меткости
«Талан-Финанс» в числе первых получит субсидии от Минэкономразвития
Мошенница обокрала тюменку, взломав аккаунт ее дочери в социальной сети
Погода на 11 июля в Тюмени: вечером ждет дождь с грозой
Сбербанк и правительство Тюменской области будут развивать технологии цифрового здравоохранения
Тюменские управляющие компании собираются сносить колясочные и кладовые в домах
Молодые тюменцы вынесли из супермаркета шоколад и раздали его прохожим
В Тюмени презентуют проект за три миллиарда рублей
В Тюменской области уничтожат партию ценной рыбы, которую выловил местный житель
В Тюмени на месяц сузят улицу Мельникайте для транспорта
Сотрудница тюменской клининговой компании крала у клиентов золото
Глава Тюменской области обсудил вопросы паллиативной помощи