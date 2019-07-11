На имущество тюменского банка-банкрота не нашлось покупателей
Агентству по страхованию вкладов не удалось реализовать имущество обанкротившегося «Тюменьагропромбанка». Дорогие иномарки остались без хозяина.
«Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок», – говорится в сообщении на сайте АСВ. Повторные назначены на 26 августа.
Кроме иномарок, банку принадлежали офисы в Тюмени, Ишиме, Тобольске и районах. Не удалось реализовать и банкоматы вместе со счетчиками банкнот.
Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что работа "Тюменьагромпромбанка" была приостановлена с 16 декабря 2015 года. Кредитная организация не исполняла федеральные законы, а также нормативные акты Банка России. В отношении руководства обанкротившегося учреждения было возбуждено уголовное дело. Временная администрация банка выявила несколько финансовых нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU