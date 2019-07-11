2019-07-11T11:59:06+03:00
Общество

Приставы оставили без элитной иномарки тюменца с многомиллионным долгом

Мужчина теперь будет передвигаться по городу на автобусе
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменские гаишники и приставы продолжают плодотворно сотрудничать. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.Тюменские гаишники и приставы продолжают плодотворно сотрудничать. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.
Изменить размер текста:

Тюменец с долгом в три миллиона рублей остался без своего автомобиля. Мужчина спокойно перенес расставание с железным конем.

Судебные приставы совместно с сотрудниками областной Госавтоинспекции провели очередной рейд на дорогах Тюмени. Так, им удалось лишить должника его автомобиля «Ауди А6».

– Трехмиллионный долг висел на нем за ущерб, причиненный незаконной вырубкой леса. Мужчина не стал скандалить, а спокойно отправился на ближайшую автобусную остановку. Другого должника комплекс «КРИС-П» идентифицировал за долги по штрафам ГИБДД, в числе которых за езду в нетрезвом состоянии. В начале этого года мужчина был лишен водительских прав, но продолжал пользоваться автотранспортом, – рассказали подробности рейда в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области, добавив, что всего за один день было арестовано 19 автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ предлагает новую дебетовую карту «Прибыль»
В Тюмени зарегистрировали трех кандидатов на довыборы в облдуму
Тюменцам предлагают выполнить нормативы ГТО прямо на пляже
Пять тюменских выпускников набрали двести баллов на ЕГЭ
В Тюменской области судят наркодельцов, у которых изъято килограмм наркотиков
Иностранные студенты из Тюмени прочли на десяти языках «Конька-Горбунка»
На имущество тюменского банка-банкрота не нашлось покупателей
Тюменка после штрафа за фиктивную регистрацию 86 мигрантов прописала еще 15
В Тюмени прооперировали ребенка с двойным пищеводом
64 педагога Тюменской области получат поощрения от губернатора
Дело о многомиллионных хищениях экс-проректора ТИУ передано в суд
В Тюмени пассажир украл у проводницы аппарат для проверки билетов
Тюменские пенсионеры посоревнуются в меткости
«Талан-Финанс» в числе первых получит субсидии от Минэкономразвития
Мошенница обокрала тюменку, взломав аккаунт ее дочери в социальной сети
Погода на 11 июля в Тюмени: вечером ждет дождь с грозой
Сбербанк и правительство Тюменской области будут развивать технологии цифрового здравоохранения
Тюменские управляющие компании собираются сносить колясочные и кладовые в домах
Молодые тюменцы вынесли из супермаркета шоколад и раздали его прохожим
В Тюмени презентуют проект за три миллиарда рублей
В Тюменской области уничтожат партию ценной рыбы, которую выловил местный житель
В Тюмени на месяц сузят улицу Мельникайте для транспорта
Сотрудница тюменской клининговой компании крала у клиентов золото
Глава Тюменской области обсудил вопросы паллиативной помощи