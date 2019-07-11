Приставы оставили без элитной иномарки тюменца с многомиллионным долгом

СЕГОДНЯ 11:59 2019-07-11T11:59:06+03:00

Мужчина теперь будет передвигаться по городу на автобусе

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Тюменец с долгом в три миллиона рублей остался без своего автомобиля. Мужчина спокойно перенес расставание с железным конем.

Судебные приставы совместно с сотрудниками областной Госавтоинспекции провели очередной рейд на дорогах Тюмени. Так, им удалось лишить должника его автомобиля «Ауди А6».

– Трехмиллионный долг висел на нем за ущерб, причиненный незаконной вырубкой леса. Мужчина не стал скандалить, а спокойно отправился на ближайшую автобусную остановку. Другого должника комплекс «КРИС-П» идентифицировал за долги по штрафам ГИБДД, в числе которых за езду в нетрезвом состоянии. В начале этого года мужчина был лишен водительских прав, но продолжал пользоваться автотранспортом, – рассказали подробности рейда в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области, добавив, что всего за один день было арестовано 19 автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU