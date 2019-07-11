2019-07-11T08:54:25+03:00
Происшествия

Тюменка после штрафа за фиктивную регистрацию 86 мигрантов прописала еще 15

Женщина приютила азиатов в доме умершей бабушки
Вадим Бегун
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Тюменка зарегистрировала в доме умершей бабушки более ста мигрантов. Фото - pixabay.com.Тюменка зарегистрировала в доме умершей бабушки более ста мигрантов. Фото - pixabay.com.
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31-летняя тюменка зарегистрировала в доме 86 мигрантов. За это ее привлекли к уголовной ответственности. Но женщина вновь пошла на преступление, на этот раз приписав еще 15 человек.

Прокуратура Калининского округа Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимой 31-летней местной. Из материалов дела следует, что женщина с 22 января по 5 февраля этого года фиктивно зарегистрировала в пустующем после смерти бабушке доме 15 мигрантов из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана.

– Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию в том же доме 86 мигрантов в виде штрафа, но должных выводов для себя не сделала, – дополнили в прокуратуре Тюменской области.

По этому уголовному делу был утвержден обвинительный акт, материалы направлены мировому судье. Рецидивистке грозит до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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