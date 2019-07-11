В Тюмени прооперировали ребенка с двойным пищеводом

СЕГОДНЯ 08:31 2019-07-11T08:31:16+03:00

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Детские хирурги тюменской ОКБ №2 прооперировали девочку с удвоением пищевода. Операция была просто необходима для сохранения здоровья маленькой девочки.

Патологию у девятимесячной Кати выявили во время планового медосмотра в поликлинике по месту жительства, когда девочке был всего месяц. Тюменские врачи чуть ли не впервые столкнулись с крайне редкой формой врожденной аномалии.

Операция была просто необходима для сохранения здоровья маленькой девочки. Так, хирургам удалось удалить аномальный пищевод без повреждения основного пищевода через несколько небольших проколов в брюшной стенке.

Мама девочки Галина благодарит всех врачей и медицинских сестер, принявших участие в лечении ее дочки, передает пресс-служба департамента здравоохранения региона. Женщина говорит, что теперь испытывает гордость за высокий уровень развития детской хирургии в Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU