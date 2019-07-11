64 педагога Тюменской области получат поощрения от губернатора

СЕГОДНЯ 08:07 2019-07-11T08:07:26+03:00

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Губернатор Тюменской области провёл заседание президиума регионального правительства, на котором обсудили результаты проведения ЕГЭ в регионе. Директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер рассказал, что проведение единого государственного экзамена в регионе прошло в штатном режиме, без организационных и технических сбоев.

Одиннадцатиклассники тюменских общеобразовательных школ №30 и №88, а также выпускники областной ФМШ и Нижнетавдинской школы продемонстрировали наивысший результат. 64 ученика сдали ЕГЭ на 100 баллов – это на 23 ученика больше, чем годом ранее. По словам Алексея Райдера, увеличилось число ребят, получивших 100 баллов по физике, математике, географии и химии, а по русскому языку в Тюменской области всегда высокий показатель.

- Более 2,6 тысяч учащихся набрали 81 и более баллов по различным дисциплинам, что составило 30,3%, в среднем по России этот показатель – 27%. Средний балл в регионе составил по иностранному языку – 73%, русскому языку – 66,6%, географии – 61,6 %, информатике – 59,8%, литературе – 57,9%, химии – 56,8%, математике – 54,3% (профильная), 4, 31% (базовая), - подчеркнул Алексей Райдер.

В общей сложности в 2019 году итоговые экзамены сдали 10 тыс. 120 выпускников. Математику профильного уровня выбрали около половин ребят, более 40% - обществознание, 26,1% - физику Во время проведения экзаменов допущено 11 нарушений порядка ЕГЭ, экзаменационные работы учеников аннулированы без права пересдачи в этом году.

Губернатор Александр Моор дал поручение подготовить проект распоряжения о денежных премиях учителям, чьи воспитанники сдали ЕГЭ на 100 баллов. Поощрения от главы региона получат 64 педагога Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU