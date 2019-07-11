2019-07-11T08:05:38+03:00
Происшествия

Дело о многомиллионных хищениях экс-проректора ТИУ передано в суд

Утверждено обвинительное заключение
Вадим Бегун
Поделиться:
Дело Ошибкова уже передано в суд Тюмени.Дело Ошибкова уже передано в суд Тюмени.Фото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Тюмени направлено в суд дело о мошенничестве экс-проректора Тюменского государственного нефтегазового университета Александра Ошибкова на сумму более 150 миллионов рублей. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

– Ошибков в 2014-2015 годах организовал проведение трех аукционов на поставку оборудования для телеметрической геонавигационной системы и винтовых забойных двигателей, по итогам которых были заключены договоры с двумя аффилированными с ним фирмами. Высшее учебное заведение перевело предприятиям более 152 миллионов рублей, при этом оборудование фактически в университет не поступало. Оно эксплуатировалось в группе других компаний, которыми фактически руководил Ошибков, – разъяснили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что по этому уголовному делу утверждено обвинительное заключение. Материалы дела направлены в суд.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что экс-проректора ТИУ оставили в СИЗО, побоявшись, что он сбежит с наворованными миллионами. Сам Ошибков до суда хотел находиться на свободе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На имущество тюменского банка-банкрота не нашлось покупателей
Тюменка после штрафа за фиктивную регистрацию 86 мигрантов прописала еще 15
В Тюмени прооперировали ребенка с двойным пищеводом
64 педагога Тюменской области получат поощрения от губернатора
В Тюмени пассажир украл у проводницы аппарат для проверки билетов
Тюменские пенсионеры посоревнуются в меткости
«Талан-Финанс» в числе первых получит субсидии от Минэкономразвития
Мошенница обокрала тюменку, взломав аккаунт ее дочери в социальной сети
Погода на 11 июля в Тюмени: вечером ждет дождь с грозой
Сбербанк и правительство Тюменской области будут развивать технологии цифрового здравоохранения
Тюменские управляющие компании собираются сносить колясочные и кладовые в домах
Молодые тюменцы вынесли из супермаркета шоколад и раздали его прохожим
В Тюмени презентуют проект за три миллиарда рублей
В Тюменской области уничтожат партию ценной рыбы, которую выловил местный житель
В Тюмени на месяц сузят улицу Мельникайте для транспорта
Сотрудница тюменской клининговой компании крала у клиентов золото
Глава Тюменской области обсудил вопросы паллиативной помощи