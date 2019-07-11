Дело о многомиллионных хищениях экс-проректора ТИУ передано в суд

СЕГОДНЯ 08:05 2019-07-11T08:05:38+03:00

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В Тюмени направлено в суд дело о мошенничестве экс-проректора Тюменского государственного нефтегазового университета Александра Ошибкова на сумму более 150 миллионов рублей. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

– Ошибков в 2014-2015 годах организовал проведение трех аукционов на поставку оборудования для телеметрической геонавигационной системы и винтовых забойных двигателей, по итогам которых были заключены договоры с двумя аффилированными с ним фирмами. Высшее учебное заведение перевело предприятиям более 152 миллионов рублей, при этом оборудование фактически в университет не поступало. Оно эксплуатировалось в группе других компаний, которыми фактически руководил Ошибков, – разъяснили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что по этому уголовному делу утверждено обвинительное заключение. Материалы дела направлены в суд.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что экс-проректора ТИУ оставили в СИЗО, побоявшись, что он сбежит с наворованными миллионами. Сам Ошибков до суда хотел находиться на свободе.

ИСТОЧНИК KP.RU