«Талан-Финанс» в числе первых получит субсидии от Минэкономразвития

СЕГОДНЯ 06:29 2019-07-11T06:29:58+03:00

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Министерство экономического развития РФ одобрило три первые заявки на получение субсидий в рамках поддержки малых и средних предприятий, вышедших на биржу. В их числе - ООО «Талан-Финанс», дочерняя компания группы компаний «Талан».

Минэкономразвития субсидирует затраты на выплату купонного дохода по облигациям объектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в рамках национальной программы «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Программа, реализуемая с 2019 по 2024 гг., призвана увеличить долю МСП в ВВП страны до 32,5%, а число занятых в секторе - до 25 млн человек. На реализацию нацпроекта планируется выделить 481,5 млрд рублей.

«Талан-Финанс» разместил облигации в объеме 1 млрд рублей в секторе роста Московской биржи в апреле. Номинальная стоимость облигации – 1000 рублей, срок размещения - 3 года, купонная ставка – 15% годовых – выплачивается ежеквартально. Организаторами займа выступили ИФК «Солид» и «Компания БКС», соорганизатором - «МСП банк». За первый месяц после размещения облигации «Талан-Финанс» приобрели 7 юридических лиц и около 500 частных инвесторов.

- Мы рады оказаться в числе первых компаний, получивших поддержку в рамках национальной программы. Поиск новых источников финансирования для реализации девелоперских проектов особенно актуален в условиях перехода на новую схему работы с эскроу-счетами, который начался 1 июля. Опыт «Талана» показывает, что размещение облигаций - эффективный и доступный инструмент привлечения средств даже для компаний средней величины, - отмечает генеральный директор компании «Талан» Константин Макаров. - В России работает около 4 тысяч девелоперов, но пока на рынок облигаций выходят единицы. В 2017 году 11 застройщиков разместили 19 облигационных выпусков, в 2018-м было 8 компаний и 10 выпусков. А в этом году лишь две компании вышли на рынок облигаций.

С информацией об облигациях и других инвестиционных продуктах компании «Талан» можно ознакомиться на сайте инвест.талан.рф

ИСТОЧНИК KP.RU