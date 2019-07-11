Мошенница обокрала тюменку, взломав аккаунт ее дочери в социальной сети

СЕГОДНЯ 05:39 2019-07-11T05:39:59+03:00

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Мошенница обманула жительницу Тюменского региона, представившись в соцсетях ее дочерью. Она попросила перевести ей крупную сумму денег.

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Тюменский» поступило сообщение от жительницы поселка Московский. Она заявила, что неизвестные похитили у нее более 120 тысяч рублей.

– Оказалось, что женщина получила в социальной сети сообщение от дочери с просьбой о помощи. «Родственница» попросила незамедлительно перевести ей крупную денежную сумму. Прислав пенсионерке номер банковской карты, «дочь» сообщила, что звонить ей нельзя, а зачем нужны деньги она объяснит позднее, – рассказали в пресс-службе межмуниципального отдела.

65-летняя гражданка незамедлительно перевела со своего банковского счета всю сумму, но, как оказалось позднее, неизвестным людям. Женщина созвонилась с дочкой и узнала, что ее страничку в «Одноклассниках» кто-то взломал.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU