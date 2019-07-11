Тюменские пенсионеры посоревнуются в меткости

СЕГОДНЯ 06:58 2019-07-11T06:58:36+03:00

Пожилым тюменцам есть чем заняться на пенсии. Фото - департамент по спорту и молодежной политики администрации города Тюмени

Изменить размер текста: A A

В Тюмени стартует отборочный этап состязаний в рамках спартакиады пенсионеров России. Уже в эти выходные пройдет первое испытание.

– В воскресенье, 14 июля, в спорткомплексе «Центральный» пройдет соревнование по настольному теннису, 16-го – в СК «Гагаринский» – по плаванию. Тюменцам предстоит продемонстрировать свой профессионализм на дистанции 50 метров. А 19 июля в экопарке «Затюменский» спортсмены «серебряного возраста» будут состязаться в меткости. Кроме того, в этот же день их ждет легкоатлетический кросс на один километр, – рассказали в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

В ведомстве также сообщили, что завершатся состязания игрой в дартс и шахматы в Тюменском технопарке. Как раз там и выявят сильнейших спортсменов, которые затем представят Тюмень в общероссийском этапе.

ИСТОЧНИК KP.RU