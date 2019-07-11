Тюменцам предлагают выполнить нормативы ГТО прямо на пляже

СЕГОДНЯ 10:51 2019-07-11T10:51:38+03:00

В выходные жители города не только отдохнут, но и займутся спортом

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В субботу, 13 июля, на базе отдыха «Верхний Бор» стартует новое направление - #ГТОнапляже. Тюменцы не только отдохнут и поплавают, но и выполнят нормативы «ГТО».

С этого дня каждые выходные, кроме тех, когда будет идти дождь, с 13.00 до 16.00 специалисты Центров тестирования «ГТО» будут готовы принять нормативы и проконсультировать по этому вопросу любого отдыхающего на пляже.

– Работа инструкторов на базе «Верхний бор» продлится до 1 сентября. На мероприятии будут присутствовать профессиональные тренеры одного фитнес-клубов города. Они подготовили мастер-классы по боксу, зумбе и мягкому фитнесу. Также представят свою новую программу по подготовке к «ГТО», – рассказали в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

Там отметили, что вход на территорию базы будет бесплатным.

ИСТОЧНИК KP.RU