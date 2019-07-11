Погода на 11 июля в Тюмени: вечером ждет дождь с грозой

СЕГОДНЯ 05:00 2019-07-11T05:00:17+03:00

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Сегодня, 11 июля, в Тюмени с утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Утром ожидается мелкий дождь, вечером – дождь c грозой.

Температура воздуха ночью составит +19 градусов, днем потеплеет до 25 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +26. Вечером столбик термометра опустится до отметки +18 градусов.

В этот день почитается память преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. С этого дня уже можно копать ранний картофель. В прежние времена заметили, что на кануне Петрова дня (12 июля) солнце необычайно горело, разливалось красками. В этот день наши предки слушали кукушку: если она переставала куковать – зима рано придет.

ИСТОЧНИК KP.RU