Тюменские управляющие компании собираются сносить колясочные и кладовые в домах

СЕГОДНЯ 16:27 2019-07-10T16:27:04+03:00

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Жители некоторых тюменских домов удивились вывешенным представителями УК объявлениям. В них говорится, что в связи с изменениями в правилах пожарной безопасности от 31 июля 2018 года все кладовки и двери колясочных необходимо демонтировать. На самих собственников поданы исковые заявления.

«Демонтажа не избежать, в вашем доме начат ремонт, убедительно просим освободить места общего пользования для побелки и покраски», – такое объявление в подъездах прочитали жители домов 146 и 148 по улице 30 лет Победы. Представители УК оперируют изменившимися правилами пожарной безопасности.

Местные юристы говорят, что вопрос установки колясочных и кладовых кладовой поднимается на общем собрании жильцов. Если соседи не против, то никаких препятствий быть не должно.

А в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области сообщили, что возможность обустройства колясочных и кладовых зависит от планировки дома и подъезда. Демонтировать колясочные следует только в том случае, если она перекрывает пути эвакуации людей.

ИСТОЧНИК KP.RU