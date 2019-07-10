Молодые тюменцы вынесли из супермаркета шоколад и раздали его прохожим
В Тюменской области появились свои Робины Гуды. Молодые люди крадут из магазинов шоколад, а после раздают его местным жителям.
В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Тюменский» поступило сообщение от сотрудников супермаркета поселка Боровский. Неизвестные вынесли из магазина 140 плиток шоколада.
– Удалось установить и задержать двух подозреваемых 1987 и 1992 годов рождения. Злоумышленники, жители Тюмени, находясь в магазине, переложили шоколад с прилавка со сладостями в продуктовую корзину. После чего, воспользовавшись большой очередью и загруженностью продавцов на кассе, направились в сторону выхода. Покинуть магазин со сладостями им удалось незамеченными, – рассказали в межмуниципальном отделе.
Там добавили, что свою вину задержанные признали. К тому же, они пояснили, что раздали часть шоколада понравившимся им людям на улице, остальное продали. Также стало известно, что молодые люди причастны к краже металла, совершенной в областном центре.
Им грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU