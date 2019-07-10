В Тюменской области уничтожат партию ценной рыбы, которую выловил местный житель

СЕГОДНЯ 14:58 2019-07-10T14:58:01+03:00

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На федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск полицейские изъяли у водителя 130 особей стерляди. Улов подлежит уничтожению.

Сотрудникам ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Тобольский» поступила информация, что из села Вагай выехал водитель, в автомобиле которого находится ценная рыба. Полицейские остановили злоумышленника.

– 55-летний житель поселка Червишево Тюменского района намеренно приехал в Вагайский район для вылова рыбы из реки Иртыш. Якобы на берегу мужчине неустановленные лица предоставили моторную лодку и рыболовные сети. На протяжении двух дней подозреваемый вылавливал стерлядь крупными партиями. Задержанный пояснил, что улов предназначался для личного употребления, – рассказали подробности в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Там добавили, что, по предварительным данным, ущерб составил более 600 тысяч рублей. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

После ихтиологической экспертизы улов уничтожат специализированные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU