В Тюмени на месяц сузят улицу Мельникайте для транспорта

СЕГОДНЯ 14:29 2019-07-10T15:51:13+03:00

Объехать участок можно по улице Пермякова. Фото - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

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В связи с проведением работ по реконструкции транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ж/д «Москва-Владивосток» с ул. Мельникайте с 15 июля по 15 августа будет ограничено движение транспортных средств по ул. Мельникайте при подъезде к перекрестку с ул. 30 лет Победы.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Там отметили, что объехать участок можно по улице Пермякова, Монтажников, Трактовой и Тореза.

ИСТОЧНИК KP.RU