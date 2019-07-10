Глава Тюменской области обсудил вопросы паллиативной помощи

СЕГОДНЯ 13:47 2019-07-10T13:47:29+03:00

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Глава Тюменской области встретился с учредителем благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нютой Федермессер. Они обсудили, как вывести паллиативную помощь на высокий уровень. Федермессер вместе с командой проекта «Регион заботы» посетила учреждения, где тюменцам оказывают такую помощь.

«Уверен, что качество жизни людей в любом возрасте, при любом заболевании должно быть высоким. В некоторых случаях нельзя продлить жизнь и победить болезнь, но в наших силах обеспечить достойный уход и создать условия, когда человек не будет страдать от боли. Выводы экспертов для нас очень важны. Тюменская область стала пилотным регионом по развитию паллиативной помощи, будет разработана индивидуальная программа», – написал на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» Александр Моор.

Губернатор отметил, что регион готов внедрять новые подходы, перестраивать работу, переобучать специалистов – на это есть все ресурсы.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что Тюменская область стала одним из пилотных регионов по развитию паллиативной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU