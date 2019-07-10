В Тюмени при пожаре в частном доме погибла девушка

СЕГОДНЯ 13:24 2019-07-10T13:24:31+03:00

Тюменка успела передать детей, но погибла сама. Фото - пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области.

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В Тюмени сегодня, 10 июля, после тушения пожара в частном доме, расположенного по улице Лунева, было обнаружено тело 27-летней женщины. По факту ведется доследственная проверка. Видимых признаков криминальной смерти на найдено.

– По предварительным данным, во время пожара семья из четырех человек, в том числе двое малолетних детей, спала. Проснувшийся супруг потерпевшей первым обнаружил возгорание, разбил окна и попытался помочь выбраться своей семье. К счастью, девушка успела передать детей через окно, но после потеряла сознание. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Причина возгорания сейчас устанавливается. Одна из версий – замыкание электропроводки. Назначено проведение комплекса экспертиз, в том числе судебно-медицинской.

ИСТОЧНИК KP.RU