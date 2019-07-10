Сотрудница тюменской клининговой компании крала золото у клиентов

СЕГОДНЯ 14:06 2019-07-10T14:06:06+03:00

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Тюменка, работающая уборщицей в клининговой компании, на протяжении нескольких месяцев воровала у своей клиентки золотые украшения. Похищенное женщина сдавала в ломбард.

В полицию областной столицы поступило заявление от местной жительницы. Девушка сообщила, что у нее похитили золотые украшения на крупную сумму.

– С марта этого года к потерпевшей домой уборщица. Воспользовавшись невнимательностью хозяйки, она долгое время похищала золотые изделия, находящиеся в шкатулке. Спустя четыре месяца хозяйка квартиры обнаружила пропажу имущества. За этот период злоумышленница беспрепятственно вынесла из квартиры золотых изделий на сумму свыше 90 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По этому факту следствием возбуждено уголовное дело. 30-летней жительнице города грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU