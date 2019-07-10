2019-07-10T14:06:06+03:00
Происшествия

Сотрудница тюменской клининговой компании крала золото у клиентов

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменка крала из шкатулки золотые украшения. Фото - pixabay.com.Тюменка крала из шкатулки золотые украшения. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Тюменка, работающая уборщицей в клининговой компании, на протяжении нескольких месяцев воровала у своей клиентки золотые украшения. Похищенное женщина сдавала в ломбард.

В полицию областной столицы поступило заявление от местной жительницы. Девушка сообщила, что у нее похитили золотые украшения на крупную сумму.

– С марта этого года к потерпевшей домой уборщица. Воспользовавшись невнимательностью хозяйки, она долгое время похищала золотые изделия, находящиеся в шкатулке. Спустя четыре месяца хозяйка квартиры обнаружила пропажу имущества. За этот период злоумышленница беспрепятственно вынесла из квартиры золотых изделий на сумму свыше 90 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По этому факту следствием возбуждено уголовное дело. 30-летней жительнице города грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Тюменской области обсудил вопросы паллиативной помощи
В Тюмени при пожаре в частном доме погибла девушка
Директор тюменского предприятия, которого уличили в мошенничестве, пытался дать взятку, чтобы его не судили
Крохотного малыша, обреченного на смерть, спасли тюменские медики
Участок трассы между Тюменью и Екатеринбургом отремонтируют за миллиард рублей
Банк УРАЛСИБ вошел в рейтинг банков с самыми выгодными тарифами на онлайн-обслуживание для малого бизнеса
Тюменец продал дорогостоящий «Лексус» с миллионными долгами
Тюменских школьников кормили кашами из некачественной крупы
Автомобиль перевернулся на новой развязке в Тюмени
В тюменском пруду нашли яйца паразитических червей
В Тобольске мужчина разбился, выпав из окна пятого этажа
«Отмазал» сына от армии: тюменец выплатит миллионный штраф за дачу взятки врачу
В Тюмени на неделю перекроют автодорогу
Таксист обворовал пьяного клиента в Тюмени
Тюменские дети расскажут о безопасности на батутах рисунками
Дмитрий Губерниев призвал тюменцев к трезвому вождению
Тюменские первоклассники получат транспортную карту до начала учебного года
Тюменцам предлагают прогуляться по сказочной аллее
В центре Тюмени сегодня отключат светофор
Погода на 10 июля в Тюмени: облака вновь закроют солнце
Александр Моор призвал изучить достигнутые Тюменской областью показатели состояния инвестклимата