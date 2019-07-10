Крохотного малыша, обреченного на смерть, спасли тюменские медики

СЕГОДНЯ 12:33 2019-07-10T12:33:14+03:00

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В Перинатальном центре родился малыш весом всего 590 граммов. Ему удалось выжить благодаря усилиям врачей.

– Еще каких-то несколько лет назад недоношенные дети с критической массой тела были обречены. Это торопыжки, которые родились на свет очень рано, едва перешагнув за рубеж половины положенного срока внутриутробного развития. А сейчас, благодаря высочайшему уровню оснащения, опыту высококлассных специалистов, выхаживание таких малышей – обычная практика. Обычная для врачей, которые каждый день приходят в эти стены на работу, но для нас-то все они как минимум супергерои, – рассказали в пресс-службе Перинатального центра Тюмени.

Там добавили, что сейчас ребенок идет на поправку. Так, за 20 дней его вес достиг уже 723 грамма.

ИСТОЧНИК KP.RU