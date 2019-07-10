Участок трассы между Тюменью и Екатеринбургом отремонтируют за миллиард рублей

СЕГОДНЯ 12:07 2019-07-10T12:07:12+03:00

Работы завершатся в конце 2020 года

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На ремонт участка трассы Екатеринбург-Тюмень из федерального бюджета выделят 999, 6 миллионов рублей. Число полос вырастет до четырех.

Федеральное дорожное агентство «Уралуправтодор» ищет подрядчика, который займется капитальным ремонтом участка трассы Екатеринбург-Тюмень. Протяженность участка, который подлежит ремонту, порядка десяти километров, следует из информации, размещенной на сайте госзакупок.

Подрядчика выберут открытым конкурсом в электронной форме. Победитель расширит автодорогу до четырех полос до ноября следующего года. Также должна появиться двухметровая разделительная полоса.

Также стало известно, что в этом году на выполнение ремонта выделят 299,9 миллионов рублей, в 2020-м – 699,7. Исполнитель станет известен 6 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU