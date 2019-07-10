Директор тюменского предприятия, которого уличили в мошенничестве, пытался дать взятку, чтобы его не судили

СЕГОДНЯ 12:54 2019-07-10T12:54:15+03:00

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Тюменец, являющийся директором фирмы, пытался дать взятку должностному лицу, чтобы его не судили по факту мошенничества. Однако полицейский неожиданно отказался принять презент.

В марте этого года в полиции зарегистрировали рапорт. Из него следовало, что директор одной из субподрядной организации Тюмени при выполнении капитального ремонта здания совершил мошеннические действия.

– Мужчина в ходе беседы с оперуполномоченным, в чьем производстве находился материал проверки, положил в его сумку 30 тысяч рублей в качестве взятки за непривлечение к уголовной ответственности. Однако свои преступные действия довести до конца не смог – полицейский принять взятку отказался, – рассказали в пресс-службе Калининского районного суда Тюмени.

Теперь директору фирмы нужно выплатить штраф 45 тысяч рублей. Также у него конфискуют в доход государства 30 тысяч рублей, переданных в качестве взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU