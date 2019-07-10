Тюменец продал дорогостоящий «Лексус» с миллионными долгами

СЕГОДНЯ 11:28 2019-07-10T11:28:16+03:00

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Жителю Тюмени удалось продать иномарку с большими долгами. «Счастливый» покупатель нашелся в Новосибирске.

Недобросовестные граждане с большими долгами, зная, что приставы могут арестовать их имущество, пытаются быстро продать свои автомобили. Так поступил и житель Тюмени, который, пытаясь запутать следы, продал свой «Лексус» через посредников на рынке в Москве.

– Авто купил мужчина из Новосибирска. От руки был составлен простой договор купли-продажи, деньги переданы по расписке. Только приехав домой, счастливый владелец обнаружил за продавцом долг по налогам в три миллиона рублей, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что теперь новосибирцу предстоит нелегкая битва за свои права в суде.

Приставы рекомендуют покупателям тщательно проверять всю информацию об автомобиле и его владельце по базе ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU