Тюменских школьников кормили кашами из некачественной крупы
Учеников одного из общеобразовательных учреждений Упоровского района кормили кашами из некачественной крупы. Она не соответствовала требованиям нормативных документов.
Специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области провели плановая проверка в отношении общеобразовательного учреждения Упоровского района. На момент проверки в складском помещении заведения находились крупы различных видов и сортов общим весом более 120 килограммов. Предназначались они для использования в пищевых целях.
– В результате осмотра выявлены крупы, которые сопровождались прекращенными декларациями о соответствии, также были найдены нарушения маркировки. Кроме того, специалистом были отобраны пробы круп для определения соответствия требованиям нормативных документов. Оказалось, что хлопья овсяные «Геркулес» не соответствуют требованиям по показателю сорной примеси, – рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора, добавив, что виновные лица привлечены к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU