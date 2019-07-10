2019-07-10T11:06:15+03:00
Общество

Тюменских школьников кормили кашами из некачественной крупы

Нарушения выявились в ходе проверки
Вадим Бегун
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Тюменские школьники ели некачественную кашу. Фото - пресс-служба Россельхознадзора по Тюменской области.Тюменские школьники ели некачественную кашу. Фото - пресс-служба Россельхознадзора по Тюменской области.
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Учеников одного из общеобразовательных учреждений Упоровского района кормили кашами из некачественной крупы. Она не соответствовала требованиям нормативных документов.

Специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области провели плановая проверка в отношении общеобразовательного учреждения Упоровского района. На момент проверки в складском помещении заведения находились крупы различных видов и сортов общим весом более 120 килограммов. Предназначались они для использования в пищевых целях.

– В результате осмотра выявлены крупы, которые сопровождались прекращенными декларациями о соответствии, также были найдены нарушения маркировки. Кроме того, специалистом были отобраны пробы круп для определения соответствия требованиям нормативных документов. Оказалось, что хлопья овсяные «Геркулес» не соответствуют требованиям по показателю сорной примеси, – рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора, добавив, что виновные лица привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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